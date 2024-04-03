Всего за два прошедших года совместными усилиями российских властей и властей новых регионов была проведена масштабная работа по восстановлению мирной жизни в разрушенных войной регионах. На освобожденных территориях идет массовое восстановление социальных объектов.
Так, было восстановлено и построено более 18 тысяч объектов, включая детские сады, общеобразовательные школы, медицинские учреждения - больницы и поликлиники, а также пожарные депо, дороги, инженерные и коммунальные сети. "За два последних года было восстановлено и построено более 18 тысяч объектов", - сказал Михаил Мишустин.
О том, насколько важно налаживать нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
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