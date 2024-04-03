Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина с возмущением рассказала депутатам во время ежегодного доклада, какой контент попадает к детям через гаджеты. Она привела факты. Например, голосовой помощник Алиса рассказывает, что девочка Маша из "Маша и медведь", это призрак убитой медведем девочки.

Другой пример иностранного мультфильма, который вызывает вопросы у защитницы прав детей — это мультфильм Skibidi Toilet. В нём по сюжету идёт противостояние туалетов с головами людей и "людьми" с телевизорами вместо голов.

Также в январе Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря, упомянул про преимущества советских мультфильмов перед Западными.