Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина с возмущением рассказала депутатам во время ежегодного доклада, какой контент попадает к детям через гаджеты. Она привела факты. Например, голосовой помощник Алиса рассказывает, что девочка Маша из "Маша и медведь", это призрак убитой медведем девочки.
Другой пример иностранного мультфильма, который вызывает вопросы у защитницы прав детей — это мультфильм Skibidi Toilet. В нём по сюжету идёт противостояние туалетов с головами людей и "людьми" с телевизорами вместо голов.
Также в январе Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря, упомянул про преимущества советских мультфильмов перед Западными.
Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа
Власти Армении готовы разорвать дружественные отношения с Москвой и другими странами-партнерами по ОДКБ ради эфемерных бонусов от Запада.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
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