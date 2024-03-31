Корпорация ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), входящая в группу "Ростех", возобновила летные испытания самолета Ил-114-300 для пассажирских перевозок, об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Опытный самолет в ходе испытаний пролетел на высоте 900 м и достиг скорости 230 км/час. У самолета, сделанного из отечственных комплектующих, более высокие летные характеристики и больше композитных материалов в конструкции, что позволяет уменьшить его массу.
Ил-114-300 — это ожидаемая новинка в российской авиации. Это будет очень важным самолетом для региональных воздушных перевозок, так как он сможет заменить устаревшие модели, такие как Ан-24, которые уже не соответствуют современным требованиям. Благодаря возможности эксплуатации с небольших аэродромов с различными типами покрытий, Ил-114-300 значительно расширит географию полетов и сделает региональные перелеты более доступными для населения.
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