В Татарстане в городах Нижнекамске и Елабуге произошла атака дронов. Значительных разрушений не зафиксировано. Между тем есть пострадавшие люди в атакованом общежитии в особой экономической зоне "Алабуга".



"Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — сообщает администрация республики Татарстан.

Все службы приведены в режим повышенной готовности. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять такими преступными атаками.