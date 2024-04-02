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Атака беспилотников совершена на города Татарстана
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:47

Атака беспилотников совершена на города Татарстана

В Татарстане в городах Нижнекамске и Елабуге произошла атака дронов. Значительных разрушений не зафиксировано. Между тем есть пострадавшие люди в атакованом общежитии в особой экономической зоне "Алабуга".

"Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", — сообщает администрация республики Татарстан.

Все службы приведены в режим повышенной готовности. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять такими преступными атаками.

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