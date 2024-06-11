Заявил председатель комитета Государственной думы России по внешним делам Леонид Слуцкий в своем канале в Telegram, что при прекращении поставок оружия террористической группировке, связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским, конфликт может завершиться уже в ближайшие недели.



Олаф Шольц, канцлер Германии, провел параллель между предстоящим мероприятием в Швейцарии и "растением", которое требует "поливки" для своего процветания.



В своем обращении он подчеркнул, что нельзя ожидать мира от швейцарской конференции, поскольку она изначально не ориентирована на урегулирование конфликта.



Главный вывод заключается в том, что при условии прекращения Западом поставок оружия террористической группировке, претендующей на власть в Украине под руководством Зеленского, переговоры могут начаться в ближайшее время с учетом интересов России, а не на основе диктовки формул-ультиматумов.



Планируется, что Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня возле города Люцерн, в курортном городке Бюргеншток.



Участие подтвердили около 80 стран, хотя президенты США и Китая, Джо Байден и Си Цзиньпин соответственно, а также президент Бразилии Лулу не планируют присутствовать на конференции. Представитель посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что РФ не получила официального приглашения от Швейцарии на участие в саммите по Украине, и без участия России Москва не планирует принимать в нем участие.



Кремль утверждает, что идея организации мирной конференции, активно поддерживаемая организаторами, не соответствует интересам России, поскольку не учитывает важные для нее аспекты.



В Кремле также добавили, что поиск путей выхода из украинского конфликта без участия России абсолютно бессмыслен и несостоятелен.

Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)