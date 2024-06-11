Заявил председатель комитета Государственной думы России по внешним делам Леонид Слуцкий в своем канале в Telegram, что при прекращении поставок оружия террористической группировке, связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским, конфликт может завершиться уже в ближайшие недели.
Олаф Шольц, канцлер Германии, провел параллель между предстоящим мероприятием в Швейцарии и "растением", которое требует "поливки" для своего процветания.
В своем обращении он подчеркнул, что нельзя ожидать мира от швейцарской конференции, поскольку она изначально не ориентирована на урегулирование конфликта.
Главный вывод заключается в том, что при условии прекращения Западом поставок оружия террористической группировке, претендующей на власть в Украине под руководством Зеленского, переговоры могут начаться в ближайшее время с учетом интересов России, а не на основе диктовки формул-ультиматумов.
Планируется, что Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня возле города Люцерн, в курортном городке Бюргеншток.
Участие подтвердили около 80 стран, хотя президенты США и Китая, Джо Байден и Си Цзиньпин соответственно, а также президент Бразилии Лулу не планируют присутствовать на конференции. Представитель посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что РФ не получила официального приглашения от Швейцарии на участие в саммите по Украине, и без участия России Москва не планирует принимать в нем участие.
Кремль утверждает, что идея организации мирной конференции, активно поддерживаемая организаторами, не соответствует интересам России, поскольку не учитывает важные для нее аспекты.
В Кремле также добавили, что поиск путей выхода из украинского конфликта без участия России абсолютно бессмыслен и несостоятелен.
Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Сакс: США опасаются влияния БРИКС
Соединенные Штаты выражают опасения по поводу возрастания влияния группы БРИКС на мировой арене, произнес американский экономист Джеффри Сакс в ходе беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.
Singapore Airlines заплатит компенсацию до 25 тысяч долларов пострадавшим от турбулентности
Singapore Airlines выплатит компенсацию пассажирам, пострадавшим от сильной турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур.
12 июня взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00
12 июня, в День России, произойдут изменения в режиме работы медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз
По данным приложения "Яндекс Такси", спрос на услуги такси значительно увеличился из-за плохой погоды, в то время как обычно в этот период цены на поездки ниже.