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Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B. Магний играет ключевую роль в биохимических процессах и поддерживает работу нервной системы, в то время как витамины группы B необходимы для различных функций организма, включая кроветворение и работу сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуется употреблять землянику в свежем виде, но также допустимо потребление замороженных ягод зимой с сохранением их питательных свойств. Однако следует избегать употребления земляники при заболеваниях кишечника и аллергии на нее, сообщает Газета.Ру.

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