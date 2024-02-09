Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B. Магний играет ключевую роль в биохимических процессах и поддерживает работу нервной системы, в то время как витамины группы B необходимы для различных функций организма, включая кроветворение и работу сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуется употреблять землянику в свежем виде, но также допустимо потребление замороженных ягод зимой с сохранением их питательных свойств. Однако следует избегать употребления земляники при заболеваниях кишечника и аллергии на нее, сообщает Газета.Ру.