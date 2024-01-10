Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 89,3939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 97,8745
Диетолог Соломатина сообщает, чем может быть опасна клюква
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:41

Диетолог Соломатина сообщает, чем может быть опасна клюква

Клюква, хотя и обладает удивительными полезными свойствами, представляет собой не только ценный продукт для здоровья, но и потенциальную угрозу, как отмечает диетолог Елена Соломатина. Ягода богата витаминами и клетчаткой, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Однако следует учитывать противопоказания: возможность аллергических реакций и раздражение желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью.

Соломатина рекомендует употреблять клюкву в сезон, предпочтительно в свежем виде, либо использовать замороженные, высушенные или моченые ягоды вне сезона. Важно избегать клюквенных консервов и блюд с избыточным содержанием сахара для максимизации полезных свойств и предотвращения негативного воздействия на органы желудочно-кишечного тракта. Подчеркивается, что осторожность при употреблении клюквы - залог ее благоприятного воздействия на организм, сообщает SM.News.

Мир

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что половина суши планеты обеспечивает ресурсы для людей и поддерживает разнообразие видов, но только 18% этих зон находятся под защитой.

Читать полностью
Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.

Читать полностью

Общество

Компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов

На начало 2024 года компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов, основанный на данных, собранных в период с 1 по 31 декабря 2023 года. Исследование включало в себя вычислительные операции процессора, возможности графического чипа, скорость памяти и пользовательский опыт.

Читать полностью
Врачи-неврологи Берк и Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами

Врачи-неврологи Берк и Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами

Врачи-неврологи Томас Берк и Даниэль Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами, включая алкоголь (особенно красное вино), некоторые сорта сыра, шоколад и кофе.

Читать полностью

Новости