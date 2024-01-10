Диетолог Соломатина сообщает, чем может быть опасна клюква

Клюква, хотя и обладает удивительными полезными свойствами, представляет собой не только ценный продукт для здоровья, но и потенциальную угрозу, как отмечает диетолог Елена Соломатина. Ягода богата витаминами и клетчаткой, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Однако следует учитывать противопоказания: возможность аллергических реакций и раздражение желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью.
Соломатина рекомендует употреблять клюкву в сезон, предпочтительно в свежем виде, либо использовать замороженные, высушенные или моченые ягоды вне сезона. Важно избегать клюквенных консервов и блюд с избыточным содержанием сахара для максимизации полезных свойств и предотвращения негативного воздействия на органы желудочно-кишечного тракта. Подчеркивается, что осторожность при употреблении клюквы - залог ее благоприятного воздействия на организм, сообщает SM.News.
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