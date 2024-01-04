Российские ученые заявили об успешном клонировании арктической княженики с улучшенными свойствами

Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН заявили об успешном клонировании арктической княженики с улучшенными свойствами. Их исследования привели к разработке микроклонов этого растения с повышенным содержанием вторичных метаболитов, благоприятно воздействующих на иммунную систему человека. Эти вещества накапливаются в ягодах, стеблях и листьях княженики, особенно в последних, содержащих флавоноиды, аскорбиновую кислоту и дубильные компоненты.
Ученые разработали технологию, которая позволяет управлять процессом накопления ценных веществ в растении, регулируя его биосинтетический потенциал на этапе прорастания. Это достигается через элиситацию клеточных культур химическими факторами.
В случае удовлетворения заявки на патент, новая технология может найти применение в фармацевтике, а повышенный спрос на сырье может стать стимулом для выращивания арктической княженики. В настоящее время она уже используется в производстве биологически активных добавок и как сырье для варенья и чая, сообщает РИА Новости.
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