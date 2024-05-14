Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил, что в своей работе руководствуется принципом "ошибаться можно, врать нельзя"
По его словам, он всегда руководствовался железобетонным принципом — ошибаться можно, врать нельзя. Об этом он заявил на планерном заседании Совета Федерации, на котором завершаются консультации по его назначению на пост главы министерства обороны РФ.
Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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