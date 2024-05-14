Кандидат на пост министра обороны оценил действия предыдущего министра обороны.
Андрей Белоусов, кандидат на пост министра обороны, высоко оценил руководство Сергея Шойгу на посту министра обороны, подчеркнув, что он создал современную систему вооруженных сил.
Фото: government.ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
На презентации Apple был объявлен вес iPad Pro и Magic Keyboard
На недавней презентации Apple было объявлено о снижении веса новых моделей iPad Pro и клавиатур Magic Keyboard. Новый 13-дюймовый iPad Pro весит 579 граммов, что меньше предыдущего поколения на 103 грамма.
Представлена новая bluetooth-колонка SVEN PS-950
Bluetooth-колонка SVEN PS-950 идеально подходит для организации вечеринок благодаря мощному звуку и разнообразным световым эффектам, включая RGB-подсветку и стробоскоп.
Профессор Бокерия: для печени полезны шпинат, яйца и чеснок
Профессор Ольга Бокерия, кардиолог и доктор медицинских наук, перечислила продукты, которые способствуют здоровью печени и помогают её функции по очищению организма от токсинов.
Жириновский предсказал Дегтерева на посту министра спорта
Было обнаружено исполненное предсказание соучредителя ЛДПР Владимира Жириновского относительно правительства России, недавний состав которого формируется в 2024 году после инаугурации главы государства Владимира Путина.