Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего посещения фирменного Витебского магазина бройлерной птицефабрики в Минске вынес новое предложение. Лидер предложил делиться куриной продукцией с россиянами. Перед этим он уточнил, достаточно ли на данный момент куриного мяса и яиц в наличии.

- А куры у тебя есть? А яйца? Так надо Путину перекинуть, - сказал Лукашенко, получив от руководства птицефабрики утвердительный ответ на первые два вопроса.

Этот вопрос обсуждался еще на саммите ЕАЭС - тогда Владимир Путин попросил коллегу «не жадничать» и при возможности поделиться, если будут излишки.