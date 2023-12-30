Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего посещения фирменного Витебского магазина бройлерной птицефабрики в Минске вынес новое предложение. Лидер предложил делиться куриной продукцией с россиянами. Перед этим он уточнил, достаточно ли на данный момент куриного мяса и яиц в наличии.
- А куры у тебя есть? А яйца? Так надо Путину перекинуть, - сказал Лукашенко, получив от руководства птицефабрики утвердительный ответ на первые два вопроса.
Этот вопрос обсуждался еще на саммите ЕАЭС - тогда Владимир Путин попросил коллегу «не жадничать» и при возможности поделиться, если будут излишки.
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