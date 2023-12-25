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Российские спецслужбы проинформировали Сербию о запланированных беспорядках в столице
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 0:33

Российские спецслужбы проинформировали Сербию о запланированных беспорядках в столице

Спецслужбы России рассказали коллегам из Сербии о грядущих беспорядках, которые намечаются в Белграде. Официальное заявление об этом сделала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

- Нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости, - сообщила политик.

По ее словам, представители многих стран были в курсе намечающегося мероприятия, однако решили попросту не ввязываться. Россия - единственная страна, которая поддержала Белград.

Известно, что до этого в ночь на 25 декабря полиции уже пришлось ответить на митинг прозападной оппозиции. Его организовали в центре Белграда.

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