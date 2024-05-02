В Белгороде подняли тревогу из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сообщение о потенциальной угрозе поступило из мэрии российского города, как передает информационное агентство ТАСС.
Местные власти настоятельно рекомендуют жителям проявлять осторожность и полагаться лишь на достоверные источники информации, чтобы избежать паники и эффективно защититься от возможной опасности.
Фото: romanenko. livejournal.com/Дмитрий Романенко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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