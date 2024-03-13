Главная цель атак Украины на российские регионы — сорвать или помешать проведению выборов президента России, которые состоятся уже в эти выходные, 15-17 марта. Другая причина активности — Киеву нужно хоть что-то показать, поэтому они пытаются получить козырь для возможных будущих переговоров. Подобные атаки происходят на фоне неудач ВСУ на линии фронта, пишет RT.
Российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Агрессия на границе происходила на фоне массированной атаки дронов по регионам страны — вплоть до Ленинградской области долетело около 25-ти ударных дронов.
Все атаки ВСУ были отражены, украинские боевики понесли потери и были отброшены. На приграничной территории со стороны Украины были уничтожены до 60 украинских террористов, три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.
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