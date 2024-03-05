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Пожар на нефтебазе в Белгородской области, вызванный атакой БПЛА, локализован
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:47

Пожар на нефтебазе в Белгородской области, вызванный атакой БПЛА, локализован

Сегодня ночью ВСУ атаковали Губкинскую нефтебазу ОАО "Белгороднефтепродукт" в Белгородской области, в селе Долгое. Пожар охватил резервуара с топливом, сообщает МЧС . Нефтебаза находится на расстоянии более 90 километров от границы с Украиной.

После атаки БПЛА в регионе, в Губкинском и Старооскольском округах объявлена ракетная опасность. Украинский дрон ранее уже пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в феврале, но без разрушений и пострадавших.

За ночь в Белгородской области системы ПВО сбили три других украинских беспилотника самолетного типа. ВСУ в те же сутки атаковали железнодорожную станцию Глушково в Курской области, вызвав пожар и повредив линии электропередачи.

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