Сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Без света оказались: Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, специалисты начнут восстановительные работы на линиях электропередач (ЛЭП) после того, как получат одобрение от Министерства обороны.

"Без света временно остаются шесть населенных пунктов: поселок Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка", — написал Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, окраина посёлка Прилесье Краснояружского района также подверглась ударам украинских военных.

Фото: Евгений Катышев/commons.wikimedia.org