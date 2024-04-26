Сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения после ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Без света оказались: Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, специалисты начнут восстановительные работы на линиях электропередач (ЛЭП) после того, как получат одобрение от Министерства обороны.
"Без света временно остаются шесть населенных пунктов: поселок Прилесье, села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка", — написал Вячеслав Гладков.
По данным Гладкова, окраина посёлка Прилесье Краснояружского района также подверглась ударам украинских военных.
Фото: Евгений Катышев/commons.wikimedia.org
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