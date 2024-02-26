Сегодня Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой патриотических сил на парламентских выборах в республике.
"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил", — телеграмма с таким текстом от главы нашего государства висит на сайте Кремля.
25 февраля в союзной республике на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. Впервые в истории Белоруссии выборы депутатов проходили в рамках единого дня голосования. На избирательные участки пришли более 73% избирателей, сообщает ТАСС.
Ранее накануне выборов Александр Григорьевич делал тревожные заявления, что у него есть информация о том, что деструктивная оппозиция имеет планы отколоть часть республики и ввести туда войска НАТО.
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