Эксперты рассказали, как избавиться от "пивного живота" без полного отказа от алкоголя

Доктор Филип Чант рекомендует увеличить употребление воды, особенно между алкогольными напитками. Употребление стакана воды после каждого алкогольного напитка помогает контролировать потребление алкоголя и уменьшать объем талии.
Он также отмечает, что "пивной живот" может увеличить риск развития болезней, таких как Альцгеймер и сердечно-сосудистые заболевания.
Для снижения объема талии необходимо ограничить употребление алкоголя до 14 порций в неделю и употреблять воду после каждого напитка. Этот подход может помочь контролировать калорийный прием и в конечном итоге снизить уровень жировой ткани в области живота, сообщает Газета.Ру.
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