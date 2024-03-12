Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.03.2024 : 90,6252
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.03.2024 : 99,1317
Эксперты рассказали, как избавиться от
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:42

Эксперты рассказали, как избавиться от "пивного живота" без полного отказа от алкоголя

Доктор Филип Чант рекомендует увеличить употребление воды, особенно между алкогольными напитками. Употребление стакана воды после каждого алкогольного напитка помогает контролировать потребление алкоголя и уменьшать объем талии.

Он также отмечает, что "пивной живот" может увеличить риск развития болезней, таких как Альцгеймер и сердечно-сосудистые заболевания.

Для снижения объема талии необходимо ограничить употребление алкоголя до 14 порций в неделю и употреблять воду после каждого напитка. Этот подход может помочь контролировать калорийный прием и в конечном итоге снизить уровень жировой ткани в области живота, сообщает Газета.Ру.

Мир

Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта

Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта

SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая.

Читать полностью
Главарю клана

Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение

Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.

Читать полностью

Общество

Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений

Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений

В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов.

Читать полностью
Эндокринолог Табеева выделила

Эндокринолог Табеева выделила "ответственные" за красоту и стройность гормоны

Эндокринолог Камиля Табеева подчеркнула важную роль гормонов, таких как мелатонин, эстроген и гормоны роста, в поддержании красоты и стройности.

Читать полностью

Новости