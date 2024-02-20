Хирург Умнов предупреждает о серьезных последствиях употребления пива для здоровья женщин

Хирург Александр Умнов указывает на ряд негативных эффектов от употребления пива, включая бесплодие, лишний вес и онкологические заболевания. Пиво может нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с менструальным циклом, и даже привести к выкидышу в случае беременности. Кроме того, риск развития рака молочных желез и половых органов увеличивается вдвое. Умнов подчеркивает, что пенное категорически противопоказано беременным и кормящим женщинам, и призывает к осознанному отношению к употреблению алкоголя, сообщает News.Ru.
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