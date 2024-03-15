Мобильный оператор Билайн признан самым безопасным провайдером в РФ

Эксперты отмечают высокий уровень защиты абонентов от спама и мошенничества. В ходе анализа антифрод-платформ четырех крупнейших операторов было выявлено, что Билайн лучше всех блокирует нежелательные вызовы, включая даже обычные абонентские звонки.
Также отмечается низкая распространенность "серых" SIM-карт у этого оператора на онлайн-биржах виртуальных номеров, что свидетельствует о высокой эффективности их мер по борьбе со спамом и мошенничеством. Билайн разработал собственную антифрод-платформу, которая блокирует вызовы мошенников с подменными номерами, и предоставляет доступ к своей технологии другим операторам, ИТ-компаниям и банкам.
В то время как другие операторы, такие как МТС, также разрабатывают свои собственные антифрод-платформы, Билайн уже с июля 2022 года интегрировал свою платформу с крупнейшими российскими операторами связи, сообщает Аргументы И Факты.
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