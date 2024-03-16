Исследователи выделили продукт, способствующий похудению

Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, выявило продукт, способствующий похудению: резистентный крахмал, особенно находящийся в бобовых, таких как фасоль.
Ученые из Шанхайского клинического центра диабета провели исследование с 37 участниками с избыточным весом, которые в течение 16 недель употребляли резистентный крахмал или его менее полезный аналог. Результаты показали, что участники, потреблявшие резистентный крахмал, потеряли в среднем 3 кг веса, в то время как другая группа не продемонстрировала значимых изменений.
Ученые связывают эти результаты с изменениями в микробиоте кишечника. Отмечается, что фасоль является одним из основных продуктов, содержащих резистентный крахмал, сообщает Limonnews.Ru.
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