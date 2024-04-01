Правящая партия в Турции потерпела поражение на парламентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье. Это признал глава государства Эрдоган в своем выступлении.

"К сожалению, после нашей победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах через девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", — сказал Эрдоган.

В воскресенье в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. В результате голосования, Народно-республиканская партия впервые обошла Партию справедливости и развития, набрав 20% голосов после подсчета 90% бюллетеней.

Теперь под контролем оппозиции находятся города Бурса и Текирдаг, помимо Стамбула, Анкары и Антальи.