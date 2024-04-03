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Стране не хватает пединститутов и педагогов, считает спикер Госдумы Володин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:37

Стране не хватает пединститутов и педагогов, считает спикер Госдумы Володин

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал возрождать педагогическую школу. В настоящее время в стране существует проблема нехватки педагогов, которых не готовят в достаточном количестве высшие учебные заведения. Эта проблема наиболее остро стоит в регионах, где нет педагогических институтов.

В качестве одного из решений данной проблемы Володин видит практику возрождения педагогических институтов, а также их создание в рамках действующих университетов.

"Поэтому их надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги, формирование педагогических институтов внутри университетов. Потому что они изначально туда вливались как самостоятельные структурные подразделения. А сейчас они уже просто-напросто размыты и присутствуют в виде факультетов. Не более чем", - сказал спикер Госдумы.

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