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Байден: Палестинцы остаются в США еще на полтора года
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:55

Байден: Палестинцы остаются в США еще на полтора года

Американский президент Джо Байден решил, что около шести тысяч палестинцев могут оставаться в стране еще 18 месяцев. Обязательная депортация отложилась из-за нестабильной обстановки в секторе Газа, пишет издание The New York Times.

- Многие мирные жители сектора Газа остаются в опасности, - сообщил Байден. -- Поэтому я приказывал отложить высылку части палестинцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Авторы статьи отмечают, что речь идет о тех мигрантах, которые не нарушали законов страны - это твердое требование к палестинцам. По словам президента, будет отслеживаться и угроза общественной безопасности.

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