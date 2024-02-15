Американский президент Джо Байден решил, что около шести тысяч палестинцев могут оставаться в стране еще 18 месяцев. Обязательная депортация отложилась из-за нестабильной обстановки в секторе Газа, пишет издание The New York Times.

- Многие мирные жители сектора Газа остаются в опасности, - сообщил Байден. -- Поэтому я приказывал отложить высылку части палестинцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Авторы статьи отмечают, что речь идет о тех мигрантах, которые не нарушали законов страны - это твердое требование к палестинцам. По словам президента, будет отслеживаться и угроза общественной безопасности.