Специалисты из США разработали инновационный аккумулятор

Инновационный аккумулятор, разработанный специалистами Корнеллского университета в США, представляет собой революционное решение для зарядки электромобилей. Опубликованное в журнале Joule исследование описывает новую технологию, позволяющую полностью зарядить аккумулятор всего за пять минут или даже быстрее.
Ученые сконцентрировались на разработке высокомощного зарядного устройства, способного эффективно справляться с повышенным нагревом элементов. Результатом стал аккумулятор, созданный на основе индия, легкоплавкого вещества, химически аналогичного алюминию и галлию, широко используемого в солнечных панелях и сенсорных экранах.
Этот прорыв в области зарядки электромобилей обещает существенно сократить время, необходимое для полной зарядки, открывая новые перспективы для развития электромобильной индустрии и повышения удобства использования электромобилей, сообщает Mos.News.
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