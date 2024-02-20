Ученые обнаружили опасности для здоровья человека, связанные с солнечными батареями

Ингредиенты, используемые в производстве солнечных панелей, такие как тетрахлорид кремния, могут вызывать ожоги и негативно влиять на здоровье легких. Неверная утилизация батарей, содержащих свинец, может быть вредной для окружающей среды из-за отнесения этого материала к опасным отходам.
Кроме того, производство солнечных панелей может выделять трифторид азота, вредность которого для атмосферы превышает углекислый газ в 17 тысяч раз.
Таким образом, несмотря на преимущества солнечной энергии, ее производство и утилизация могут иметь негативное воздействие на здоровье и окружающую среду, что требует более внимательного рассмотрения и управления со стороны индустрии и регуляторных органов, сообщает Непросто.
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