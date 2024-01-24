Минздрав РФ рассматривает возможность включения халатов, тапочек, зубной пасты и туалетной бумаги в стоимость ОМС

Инициаторы проекта подчеркивают, что пациенты в больницах часто сталкиваются с нехваткой предметов домашнего обихода, что может создавать неудобства даже при получении качественной медицинской помощи.
Руководитель Общественной потребительской инициативы, Олег Павлов, отмечает, что обеспечение стационарных пациентов такими мелочами не требует значительных затрат и может существенно улучшить качество обслуживания. Предложение также подчеркивает важность этой меры для социально незащищенных граждан. По результатам парламентских слушаний, Минздраву направлено предложение о включении указанных предметов домашнего обихода в оплату ОМС для улучшения условий пребывания пациентов в медицинских организациях, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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