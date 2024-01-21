Врач Шевчук рассказала о причинах и способах избавления от кожного зуда после принятия душа

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук уточнила, что данное состояние, называемое аквадерматитом или гиперергией кожи, чаще возникает у людей с аллергическими реакциями, особенно при использовании гелей и мыла. Сухость кожи, вызванная высокой температурой воды, также может усугублять дискомфорт.

Шевчук указала, что кожный зуд может быть связан с хронической крапивницей, характеризующейся высыпаниями после водных процедур. Также существует аквадермальный зуд, происхождение которого не всегда ясно, и в нем могут участвовать тучные клетки, вырабатывающие гистамин.

Врач подчеркнула, что хлорированная жесткая вода может ухудшить ситуацию, так как она сама по себе сушит кожу. Рекомендации включают использование увлажняющих гелей для душа, применение лосьонов и кремов с эмолентами после душа, а также соблюдение гипоаллергенной диеты и регулярное увлажнение кожи не менее 3-4 раз в день, сообщает МедЗдрав.Инфо.