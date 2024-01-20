Врач Винарская сообщает об опасности долгого принятия горячих ванн

Врач Наталья Винарская предостерегает от опасностей долгого принятия горячих ванн, подчеркивая, что оптимальное время в воде составляет от 15 до 20 минут. Продолжительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма, проявляющийся головокружением, учащением сердцебиения и даже обмороками. Врач также отмечает, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию, поэтому рекомендуется взять с собой стакан воды при продолжительном пребывании в ванне.
Врач предупреждает о возможных проблемах с кожей при слишком частом использовании горячих ванн, таких как сухость и уязвимость. Особенно это касается людей с чувствительной или склонной к сухости кожей. Также выделяются категории людей, которым следует воздерживаться от принятия горячих ванн, включая тех, у кого низкое артериальное давление и аллергии.
Врач также обращает внимание на то, что горячая вода может быть опасной для тех, у кого обострение кожных или инфекционных заболеваний. Примечательно, что химические вещества в пенных ваннах могут вызвать раздражение, а соль может вытягивать влагу из кожи. Поэтому рекомендуется выбирать эмоленты и гипоаллергенные продукты при использовании пенных ванн, сообщает Газета.Ру.
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