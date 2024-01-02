Health: горячие ванны для ног и рук способны помочь в избавлении от мигрени

Недавние исследования указывают на возможность использования горячих ванн для ног и рук в качестве эффективного средства снижения интенсивности мигрени. Ученые провели эксперимент, разделив пациентов с хронической мигренью на две группы. Одна группа применяла традиционные лекарства, в то время как вторая группа использовала горячие ванны для ног и рук, а также лед и массаж для головы.

Через 45 дней было отмечено значительное уменьшение болей в группе, использующей горячие ванны. Ученые предполагают, что такой подход способен снижать отток крови от мозга к конечностям, уменьшать уровень стресса и отвлекать нервную систему от болевых импульсов. Несмотря на отсутствие объективных лабораторных данных, подтверждающих эффективность метода, практические результаты являются обнадеживающими. Однако для научного объяснения требуются дополнительные исследования, сообщает Planet Today.