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Врач предупреждает об опасности бомбочек для ванны
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:17

Врач предупреждает об опасности бомбочек для ванны

Врач по женскому сексуальному здоровью, Кэтрин Худ, выдвигает предупреждение относительно неожиданной опасности, связанной с использованием бомбочек для ванны. В беседе с The Sun она обозначает несколько факторов, которые могут провоцировать или усугублять инфекции мочевых путей. Согласно эксперту, сексуальная активность, обезвоживание и даже бомбочки для ванны могут быть причиной цистита. Худ разъясняет, что химические компоненты в некоторых гигиенических средствах могут раздражать стенки мочевого пузыря, вызывая воспаление, сообщает Центральная Служба Новостей.

Эксперт также подчеркивает, что стресс, употребление алкоголя и обезвоживание могут привести к болезненному и частому мочеиспусканию. Она отмечает, что половая активность является наиболее распространенной причиной цистита, составляя 60% всех случаев заболевания. Кэтрин Худ объясняет, что бактерии из влагалища могут попасть в уретру, вызывая воспаление мочевого пузыря. Она также подчеркивает важность правильной гигиены, включая принятие душа после близости и правильное вытирание, чтобы предотвратить передачу бактерий.

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