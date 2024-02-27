Сегодня Басманный суд Москвы арестовал счета и имущество жены иноагента-писателя известного как Борис Акунин (настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС.
Собственности Эрики Чхартишвили, супруги писателя, арестовано на 6 млн руб. до 14 июня. Суд посчитал, что эти средства используются беглым иноагентом для проживания в Великобритании.
Ранее Бориса Акунина осудили за публичные антироссийские высказывания. Он арестован судом заочно и объявлен в международный розыск российскими правоохранительными органами. Обвиняется писатель в публичных призывах к терроризму, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма и в публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ.
Макрона раскритиковали свои же граждане после его слов в адрес России
Макрон заявил, что не может позволить России победить.
В Африке открылся саммит ООН по климату
Планируется обсуждение глобальных вызовов для климата планеты на высшем уровне. Президента саммита — министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.
Дочери Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на произведения отца
Обе дочери великого советского актёра и писателя Василия Шукшина судятся из-за исключительных прав на его произведения.
Аномальные "пятна" на Солнце достигли рекордного размера
Ученые замерли в ожидании дальнейших действий магнитной аномалии на светиле.