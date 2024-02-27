Сегодня Басманный суд Москвы арестовал счета и имущество жены иноагента-писателя известного как Борис Акунин (настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС.

Собственности Эрики Чхартишвили, супруги писателя, арестовано на 6 млн руб. до 14 июня. Суд посчитал, что эти средства используются беглым иноагентом для проживания в Великобритании.

Ранее Бориса Акунина осудили за публичные антироссийские высказывания. Он арестован судом заочно и объявлен в международный розыск российскими правоохранительными органами. Обвиняется писатель в публичных призывах к терроризму, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма и в публичном распространении заведомо ложной информации об армии РФ.