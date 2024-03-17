Киньягул Салимгареев, которому уже 92-года проголосовал на выборах президента РФ. Отшельник находится в лесу уже около 50-ти лет. Он полностью самостоятельный и ведет автономное хозяйство — сам рубит дрова, чистит снег и разводит лошадей. Его навещает племянник.
В этот раз около 1 часа потратили члены местного избиркома, чтобы доставить на вездеходах до избушки с стариком урну для голосования. О желании отшельника отдать свой голос сообщили членам избиркома его родственники. Про необычного избирателя написал в ТГ-канале глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
Деревня, где живет Салимгареев, была ликвидирована еще в 60-е годы. Суир-Раисово, Урман-Реветь, Субхангулово — это все названия одного и того же населенного пункта.
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