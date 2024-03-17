Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 91,87
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 99,9718
На выборах президента проголосовал башкирский отшельник
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:46

На выборах президента проголосовал башкирский отшельник

Киньягул Салимгареев, которому уже 92-года проголосовал на выборах президента РФ. Отшельник находится в лесу уже около 50-ти лет. Он полностью самостоятельный и ведет автономное хозяйство — сам рубит дрова, чистит снег и разводит лошадей. Его навещает племянник.

В этот раз около 1 часа потратили члены местного избиркома, чтобы доставить на вездеходах до избушки с стариком урну для голосования. О желании отшельника отдать свой голос сообщили членам избиркома его родственники. Про необычного избирателя написал в ТГ-канале глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Деревня, где живет Салимгареев, была ликвидирована еще в 60-е годы. Суир-Раисово, Урман-Реветь, Субхангулово — это все названия одного и того же населенного пункта.

Мир

Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь

Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь

Желающие отдать голос на выборах Президента РФ, выстроились в большую очередь перед посольством.

Читать полностью
Мир увидел трейлер боевика

Мир увидел трейлер боевика "Атлас"

В трейлере фантастического боевика "Атлас" представлен эффектный спектакль с впечатляющими спецэффектами.

Читать полностью

Общество

Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны

Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны

Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.

Читать полностью
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее

Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее

Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.

Читать полностью

Новости