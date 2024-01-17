Россия нарастила экспорт баранины, сообщает «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Только за 2023 год уровень экспорта вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, в то время объем поставок зарубеж не превышал всего одной тонны. Теперь же этот показатель составляет около 10 тонн продукции.

В числе лидеров среди импортеров отечественной баранины - Иран, ОАЭ, а также Казахстан. Эксперты отмечают, что наиболее интересным сейчас для российских производителей стал иранский рынок. Вполне вероятно, что именно это направление станет наиболее значимым для отечественных овцеводов.