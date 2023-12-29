Новые правила внесения и снятия наличных в банкоматах: что важно знать гражданам

Банковские организации в России внедряют новые правила использования банкоматов для внесения и снятия наличных. Согласно информации на сайте ТАСС, банкоматы "Сбербанка" теперь позволяют совершать операции с наличными без использования банковской карты.
Гражданам достаточно открыть приложение банка на своем смартфоне, отсканировать специальный QR-код на банкомате, после чего они могут внести или снять деньги, оставив их в лотке банкомата и подтвердив операцию кнопкой "зачислить".
Денежные средства моментально поступают или выдаются, и операцию можно отслеживать в приложении. Важно отметить, что для этой процедуры не требуется использование банковской карты.
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