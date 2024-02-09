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Эксперт по цифровым угрозам Вураско предупреждает о новой схеме мошенничества
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:45

Эксперт по цифровым угрозам Вураско предупреждает о новой схеме мошенничества

Мошенники выдают себя за сотрудников банка и убеждают граждан установить поддельное обновление для мобильного банковского приложения. В действительности они загружают программу для удаленного доступа к телефону, позволяющую им осуществлять операции от имени владельца устройства и перехватывать пароли. Мошенники действуют быстро, угрожая блокировкой счета, и не тратят время на долгие разговоры.

Для предотвращения таких атак эксперт рекомендует не доверять незнакомым звонкам от лиц, утверждающих, что они из банка, и не следовать их инструкциям. Также необходимо использовать антивирусное программное обеспечение и избегать скачивания подозрительных приложений на мобильные устройства. Необходимо быть осторожным и не передавать конфиденциальную информацию, такую как пароли и логины, сообщает В Татарстане.

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