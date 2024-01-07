Новая схема возврата похищенных денег клиентов банков начнет действовать с 25 июля 2024 года в соответствии с законом, требующим от банков проведение проверок денежных переводов и возвращение похищенных средств в течение 30 дней.

Изменения направлены на борьбу с мошенническими схемами, основанными на социальной инженерии. Клиенты имеют право на полный возврат средств, если банк осуществил перевод на мошеннический счет из базы Центробанка или не уведомил клиента о транзакции без его согласия.

Банки также обязаны вернуть деньги в случае утери карты или ее неправомерного использования при условии предварительного уведомления о пропаже.

Кредитные организации получают право на блокирование переводов на подозрительные счета на два дня с последующим уведомлением клиентов, требующим подтверждения или отклонения операции, сообщает Российская Газета.