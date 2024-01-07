Новая схема возврата похищенных денег клиентов банков начнет действовать с 25 июля 2024 года в соответствии с законом, требующим от банков проведение проверок денежных переводов и возвращение похищенных средств в течение 30 дней.
Изменения направлены на борьбу с мошенническими схемами, основанными на социальной инженерии. Клиенты имеют право на полный возврат средств, если банк осуществил перевод на мошеннический счет из базы Центробанка или не уведомил клиента о транзакции без его согласия.
Банки также обязаны вернуть деньги в случае утери карты или ее неправомерного использования при условии предварительного уведомления о пропаже.
Кредитные организации получают право на блокирование переводов на подозрительные счета на два дня с последующим уведомлением клиентов, требующим подтверждения или отклонения операции, сообщает Российская Газета.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям
Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран.
Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля
При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.