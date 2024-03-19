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В январе граждане отнесли в банки 570 млрд руб.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:29

В январе граждане отнесли в банки 570 млрд руб. "налички"

На 570 млрд руб. меньше налички стало на руках у россиян согласно статистике только за январь 2024 года. Общий объем денег у населения в купюрах остался - 17,75 трлн. руб., сообщает РБК.

Россияне стали больше доверять банкам, так как в стране повышается определенность и стабильность. С другой стороны, повышенные ставки банков по вкладам дают стимул гражданам переставать хранить деньги в "кубышке" и создавать сбережения в финансовых организациях.

Отсчет идет от начала СВО, два года назад, когда в обществе была некоторая неопределенность в свете западных санкций, отключения системы SWIFT и т. п. Скептики могут сказать, что снижение наличики — это лишь сезонный фактор. Эксперты же добавляют, что дальнейшая динамика средств у граждан будет зависить от ключевой ставки Центробанка. РБК прогнозирует, что 22 марта Совет директоров Банка России оставит ставку на уровне 16%.



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