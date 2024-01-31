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Россияне смогут возвращать средства, похищенные мошенниками – деньги будут возвращать банки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:24

Россияне смогут возвращать средства, похищенные мошенниками – деньги будут возвращать банки

С 25 июля 2024 года в России начнется работа по возвращению средств, похищенных мошенниками. Банки будут вынуждены возвращать деньги гражданам.

Конечно, есть одно условие: правило будет работать только если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод денег мошенникам. На данный момент они и так работают, а реквизиты мошенников копятся в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента».

- По новому закону банкам придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами, - сообщил зампред Банка России Герман Зубарев.

Сам процесс будет выглядеть в виде двухнедельной заморозке, если есть подозрения в реквизитах получателя. Клиента предупредят, и у него будет возможность отказаться от перевода. Если же система не сработала, а деньги были переведены, банк будет обязан возместить средства.

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