С 25 июля 2024 года в России начнется работа по возвращению средств, похищенных мошенниками. Банки будут вынуждены возвращать деньги гражданам.
Конечно, есть одно условие: правило будет работать только если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод денег мошенникам. На данный момент они и так работают, а реквизиты мошенников копятся в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента».
- По новому закону банкам придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами, - сообщил зампред Банка России Герман Зубарев.
Сам процесс будет выглядеть в виде двухнедельной заморозке, если есть подозрения в реквизитах получателя. Клиента предупредят, и у него будет возможность отказаться от перевода. Если же система не сработала, а деньги были переведены, банк будет обязан возместить средства.
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Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.
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