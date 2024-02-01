С недавних пор ужесточились требования, и к компаниям, и к физлицам из России, пишут "Ведомости", ссылаясь на владельцев бизнеса, ведущих с Турцией торговлю. С начала года финансовые организации этой страны стали резко прекращать обработку платежей из России.
Даже уже принятые турецкой стороной транзакции возвращаются иногда с объяснением, что якобы эти сделки касаются «запрещенных товаров». Речь идёт про сотрудничество с военно-промышленным комплексом РФ. Проблемы были и раньше, признают эксперты, но, после указа Байдена от 22 декабря прошлого года о мерах против российской оборонки, банки Турции стали массово отказывать российским партнерам.
Суд в Гааге отказался признать Россию "государством-агрессором"
В МИД РФ заявили, что суд ООН нашёл ложь в заявлениях Украины против России. Москва теперь ждет извинений от своих обвинителей в Генассамблеи после итогов международного суда в Гааге.
Антонов: У США нет цели добиваться завершения конфликта на Украине
Это открыто демонстрирует поставка дополнительного вооружения Киеву.
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль
Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.