С недавних пор ужесточились требования, и к компаниям, и к физлицам из России, пишут "Ведомости", ссылаясь на владельцев бизнеса, ведущих с Турцией торговлю. С начала года финансовые организации этой страны стали резко прекращать обработку платежей из России.

Даже уже принятые турецкой стороной транзакции возвращаются иногда с объяснением, что якобы эти сделки касаются «запрещенных товаров». Речь идёт про сотрудничество с военно-промышленным комплексом РФ. Проблемы были и раньше, признают эксперты, но, после указа Байдена от 22 декабря прошлого года о мерах против российской оборонки, банки Турции стали массово отказывать российским партнерам.