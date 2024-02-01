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Турецкие банки осложнили переводы для россиян
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:07

Турецкие банки осложнили переводы для россиян

С недавних пор ужесточились требования, и к компаниям, и к физлицам из России, пишут "Ведомости", ссылаясь на владельцев бизнеса, ведущих с Турцией торговлю. С начала года финансовые организации этой страны стали резко прекращать обработку платежей из России.

Даже уже принятые турецкой стороной транзакции возвращаются иногда с объяснением, что якобы эти сделки касаются «запрещенных товаров». Речь идёт про сотрудничество с военно-промышленным комплексом РФ. Проблемы были и раньше, признают эксперты, но, после указа Байдена от 22 декабря прошлого года о мерах против российской оборонки, банки Турции стали массово отказывать российским партнерам.

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