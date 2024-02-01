Банки смогут определять клиентов-нерезидентов по геолокации

В какой стране клиент находится и, следовательно, куда этот гражданин платит налоги — всё это скоро будут определять банки через систему геолокацию смартфона. В зависимости от этого финансовые организации будут принимать решение, продолжать ли с клиентом иметь дело. Проект такого постановления правительства оказался у "Известий".
Прекратить проводить операции и даже расторгнуть договор смогут банки, если его клиент не сможет обосновать, что он является налоговым резидентом своей страны. Однако эксперты указывают, что при включенном vpn-сервисе, геолокация может показать, что человек находится в другой стране, хотя он будет фактически в России.
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