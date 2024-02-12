Одно из самых влиятельных экономических СМИ, Financial Times, опубликовало материал о банковской элите Европы. В октябре прошлого года в Цюрихе собирались представители 40 банков Старого света. Среди прочих вопросов, там обсуждалось недавнее банкротство крупного Швейцарского банка.

На встреча, которая проходила в цюрихском отеле Dolder Grand, была в частности, глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и многие другие влиятельные чиновники.

Международный институт банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB), основанный в 1951 году, который подвергается критике за непрозрачность и расточительство, собирает своих членов дважды в год.

луб, где главы банков банков встречаются с президентами, премьер-министрами, королями и главами Центробанков, и где нельзя купить членство, как в Давосе, так отзывается о них Financial Times.







