Альфа-банк расширяет свой бизнес

Альфа-банк создал дочернюю компанию в сфере услуг связи под названием ООО "Альфа-мобайл" с уставным капиталом в 100 млн рублей. Планируется запуск мобильного оператора во II полугодии 2024 года.
Этот шаг является частью стратегии развития розничного бизнеса банка, направленной на расширение спектра нефинансовых сервисов и увеличение ценностного предложения для клиентов. Предполагается предоставление услуг под брендом "Альфа-Мобайл".
Переговоры с потенциальными партнерами ведутся, и контракт с одним из них планируется заключить до конца весны. Банк ожидает привлечение не менее 1 млн абонентов в первый год и не менее 5 млн за три года. Этот ход следует за примером других крупных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Тинькофф банк, которые уже имеют виртуальных мобильных операторов, сообщает Интерфакс.
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