HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.
Рейтинг формировался на основе нескольких метрик, включая уровень развития HR-функции, внешнюю узнаваемость, привлекательность для соискателей и готовность сотрудников рекомендовать компанию другим. Крупнейшие компании с численностью свыше 5000 человек включают в себя лидеров, таких как "Яндекс", ВТБ, Tele2 и "Аэрофлот". В прошлом году лидером среди крупных компаний был "Сбер".
Также были выделены лучшие работодатели в категориях компаний с численностью персонала от 1000 до 5000 человек и от 251 до 1000 человек. В первой категории 2ГИС, "Эксмо" и "Точка" заняли первые три места, а во второй — "Иви", "СберМаркетинг" и Okko.
Центр развития "Среда возможностей" возглавил рейтинг небольших компаний (100-250 человек), за ним следуют Black Star и Sports. ru. Компанией с самой высокой лояльностью сотрудников был признан "Самолет плюс Омск-Центр", а лучше всего развитыми HR-процессами обладает группа НЛМК. Наконец, Альфа-банк признан наиболее популярным среди соискателей, сообщает РБК.
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