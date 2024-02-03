Банеры со слоганами в поддержку юной российской фигуристки появились на столичных рекламных площадях. Они гласят: «Камила, ты наша золотая!». Фото опубликованы в фан-группе фигуристки. Такой баннер есть и на медиафасаде торгового центра "Галерея Атлантис" на Варшавском шоссе в Москве.

Провокационным и политизированным считают многие в нашей стране решение суда и поддерживают спортсменку морально. На четыре года дисквалифицировал Камилу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS), о чем стало известно 29 января. CAS аннулировал начиная с 25 декабря 2021 года все результаты Валиевой и лишил её многих наград.