Банеры со слоганами в поддержку юной российской фигуристки появились на столичных рекламных площадях. Они гласят: «Камила, ты наша золотая!». Фото опубликованы в фан-группе фигуристки. Такой баннер есть и на медиафасаде торгового центра "Галерея Атлантис" на Варшавском шоссе в Москве.
Провокационным и политизированным считают многие в нашей стране решение суда и поддерживают спортсменку морально. На четыре года дисквалифицировал Камилу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS), о чем стало известно 29 января. CAS аннулировал начиная с 25 декабря 2021 года все результаты Валиевой и лишил её многих наград.
Вашингтон официально подтвердил свои удары по Ираку и Сирии
Начались ответные действия США на Ближнем Востоке в ответ на атаку по базе в Иордании. Проиранские группировки в Ираке и Сирии стали главной целью авиаударов ВС США.
WP: Решение Зеленского об отставке главкома ВСУ Залужного было передано властям США
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.