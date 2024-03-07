В Петербурге задержали бывших участников банды, замешанных в убийстве

В Санкт-Петербурге задержали бывших участников банды, замешанной в десятках убийств и грабежей. Ещё в конце 1990х годов в городе орудовала банда, которая вела криминальную деятельность в плане грабежей и убийств.
Летом 1997 года главаря Андрея Волова и двух его сообщников арестовали, обвинив в убийстве молодых членов банды, которые якобы присвоили себе часть общих денег.
Оба молодых человека были жестоко убиты, а их тела изуродованы. Одному из убитых отсекли голову, а затем показали ее другим бандитам в назидание. На данный момент всех троих задержали и поместили под стражу.
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