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Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:01

Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов

Французские ученые обнаружили, что бананы содержат резистентный крахмал, который не подвергается расщеплению ферментами поджелудочной железы. Этот крахмал питает полезные бактерии в толстой кишке, улучшая пищеварение и способствуя формированию здорового микробиома.

Продукты, богатые резистентным крахмалом, также могут снизить уровень воспаления в организме благодаря антиоксидантным свойствам. Исследование подчеркивает важность включения таких продуктов, как бананы, в рацион для улучшения работы пищеварительной системы и снижения уровня воспаления, сообщает SM.News.

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