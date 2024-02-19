Врач Елисеев выделяет важность образа жизни для поддержания здоровья почек

Врач-терапевт и нефролог Михаил Елисеев подчеркивает, что некоторые распространенные продукты могут оказать негативное воздействие на работу почек.

Избыточное употребление соленых продуктов, таких как соленья, фастфуд и полуфабрикаты, может вызвать задержку жидкости, отеки и повышение артериального давления.

Алкоголь, особенно ацетальдегид, продукт распада этанола, создает дополнительную нагрузку на почки, что в долгосрочной перспективе может привести к хронической почечной недостаточности.

Чрезмерное употребление мяса и молочных продуктов также может быть вредным для почек из-за сложности переваривания белков и высоких концентраций кальция в урине соответственно.

Наконец, большое количество бананов и авокадо, содержащих высокие уровни калия, может вызвать проблемы, такие как мышечные спазмы и аритмии.

Следовательно, правильное питание и ограничение употребления указанных продуктов могут существенно снизить риск развития проблем с почками и поддержать их здоровье на длительный срок, сообщает Центральная Служба Новостей.