Врач Елисеев выделяет важность образа жизни для поддержания здоровья почек

Врач-терапевт и нефролог Михаил Елисеев подчеркивает, что некоторые распространенные продукты могут оказать негативное воздействие на работу почек.
Избыточное употребление соленых продуктов, таких как соленья, фастфуд и полуфабрикаты, может вызвать задержку жидкости, отеки и повышение артериального давления.
Алкоголь, особенно ацетальдегид, продукт распада этанола, создает дополнительную нагрузку на почки, что в долгосрочной перспективе может привести к хронической почечной недостаточности.
Чрезмерное употребление мяса и молочных продуктов также может быть вредным для почек из-за сложности переваривания белков и высоких концентраций кальция в урине соответственно.
Наконец, большое количество бананов и авокадо, содержащих высокие уровни калия, может вызвать проблемы, такие как мышечные спазмы и аритмии.
Следовательно, правильное питание и ограничение употребления указанных продуктов могут существенно снизить риск развития проблем с почками и поддержать их здоровье на длительный срок, сообщает Центральная Служба Новостей.
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