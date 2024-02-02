Врач Габуев высказал мнение о неожиданной пользе бананов для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев подчеркнул, что высокое содержание калия в бананах может положительно сказаться на работе сердца, поскольку один плод содержит 9% суточной нормы этого элемента. Эксперт также отметил, что бананы способствуют нормализации артериального давления и обеспечивают организм энергией благодаря высокому содержанию углеводов.

Однако врач предостерег от возможных негативных последствий. Он рекомендует рассматривать бананы как десерт и употреблять не более одного за раз, чтобы избежать излишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Также он отметил, что диабетикам следует быть осторожными с употреблением бананов из-за высокого содержания углеводов, что может повлиять на уровень сахара в крови, сообщает Российская Газета.