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Врач Габуев высказал мнение о неожиданной пользе бананов для здоровья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:31

Врач Габуев высказал мнение о неожиданной пользе бананов для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев подчеркнул, что высокое содержание калия в бананах может положительно сказаться на работе сердца, поскольку один плод содержит 9% суточной нормы этого элемента. Эксперт также отметил, что бананы способствуют нормализации артериального давления и обеспечивают организм энергией благодаря высокому содержанию углеводов.

Однако врач предостерег от возможных негативных последствий. Он рекомендует рассматривать бананы как десерт и употреблять не более одного за раз, чтобы избежать излишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Также он отметил, что диабетикам следует быть осторожными с употреблением бананов из-за высокого содержания углеводов, что может повлиять на уровень сахара в крови, сообщает Российская Газета.

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