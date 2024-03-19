Россельхознадзор сообщил данные о поставках бананов в Россию за январь и февраль этого года. По сравнению, за аналогичный период прошлого года уровень в целом вырос на 2,1 процента, однако интерес к фрукту снизился из-за повышения цен.

- В январе - феврале 2024 года в Россию всего было поставлено 255,3 тыс. тонн бананов, - говорится в официальном сообщении.

В Россию не импортировались бананы из Индонезии, проблемы были и с поставками из Эквадора. Теперь продавцы из РФ рассматривают покупку продукции в Китае, Корее, Таиланде и Египте. На данный момент среди крупнейших поставщиков в мире находятся Индия и Китай.